ČTK

Na místě už je vedoucí produkce festivalu Petr Lintimer, který dohlíží na to, aby se Karlovy Vary během dvou týdnů proměnily ve festivalové město. Letos budou některé změny. „Například nebude stánky obsazený Poštovní most, Vodafone pláž se kvůli opravám Vřídla přestěhuje, mírně se změní dispozice některých provozů,“ řekl.

Podle ředitele hotelu Michala Košarka se od loňska podařilo opravit nedostatky na střeše nad kinosály, které způsobovaly zatékání. To by mohlo ohrozit jak techniku, tak třeba i promítací plátno ve velkém sále Thermalu, které je největší v Česku. Hotel Thermal poskytuje zázemí festivalu nejen ve svých spodních prostorech, ale i v hotelové části. Festival každoročně obsadí svými hosty, novináři, partnery festivalu a podobně zhruba dvě třetiny až tři čtvrtiny z celkových více než 270 pokojů.

Zástupci festivalu sledují, jak se hotel Thermal připravuje na rekonstrukci. „My se na ni těšíme, protože v mnoha prostorách, kde my musíme nějak operovat, se celoročně nic neděje nebo jsou zastaralé. Jsme v úzkém spojení s vedením hotelu a řešíme to společně tak, aby to vyhovovalo nejen hotelu, ale i nám,“ řekl Lintimer.

Například datové sítě si festival každoročně musí natáhnout sám v podhledech a kanálech v hotelu. Pokud by se při rekonstrukci podařilo instalovat sítě napevno, bylo by to pro festival přínosem.