Stanislav Dvořák, Novinky

Jste poprvé v České republice?



Ne, byla jsem v Praze před třemi lety, ale v Karlových Varech jsme poprvé a miluju je, úžasné, nádherné město.

Co se vám nejvíc líbí?

Domy, přijela jsem před dvěma hodinami, neměla jsem ještě příležitost procházet se městem, ale když jsem přijížděla autem, opravdu se mi to líbilo.

Někdo říká, že Karlovy Vary vypadají jako narozeninový dort...

Dort? Ne, jsou překrásné, vypadají jako v pohádce. Točili tu hodně filmů? Je to tu velmi filmové. Chci se sem ještě vrátit, odjíždím zítra, takže nemám vůbec čas.

Škoda. Viděla jste nějaké české filmy?

Já nevím, někdy se totiž dívám na filmy a ani nevím, odkud ten režisér je. Upřímně, nevím.

Většinou všichni říkají, že mají rádi Miloše Formana.



Jasně, ano, viděla jsem filmy Miloše Formana.

Video

Ribeiro - rozhovor 2

Film Muž, který zabil dona Quuijota se natáčel snad 25 let nebo i víc, takže je možná starší než vy. Kdy jste na něm začala pracovat?

Ano, je starší než já. Je mi 26. Tu roli jsem dostala v roce 2016, když jsem potkala Terryho Gilliama.

To byl normální konkurz?

Ano, Terry přijel do Portugalska, protože producent byl Portugalec, takže musel obsadit portugalskou dívku. Přijel, setkali jsme se, dělala jsem casting a pak jsem se dozvěděla, že tu roli mám.

Co jste si myslela o Terrym? Věděla jste, co točil?

Ano, sledovala jsem jeho filmy odjakživa, třeba Brazil, Krajina přílivu, Imaginárium Dr. Parnasse, Kletba bratří Grimmů, Monty Pythoni. Můj táta je fanda Monty Pythonů, tak jsem na tom vyrůstala, hodně o tom mluvil. Terry je úžasný, je to kultovní režisér. Je velmi výjimečný, líbí se mi, že ho můžete milovat, nebo nenávidět, ale je to génius. Je tak odlišný od všech ostatních.

Monty Pythoni jsou v ČR velký kult...

Já myslím, že jsou kult úplně všude ve světě.

Video

Ribeiro - rozhovor 3

Jaký je při práci?

Je úžasný, je jako dítě, je tak opravdový a expresivní, jeden z nejinteligentnějších lidí, co znám. Umí mluvit o všem, můžete s ním hovořit hodiny a řekne vám o všem možném ze světa.

Já jsem z Portugalska a on ví o Portugalsku víc než já. Při natáčení jsme měli večeři a on mluvil o jednom portugalském králi - já vůbec nevěděla, o čem mluví. Opravdu se o všechno zajímá. Je úžasné s ním mluvit.

Během natáčení byl šťastný, byl jako dítě, poskakoval kolem a hrál s námi, byl tam opravdu s námi. Hrál stejné scény jako my, byla to legrace.

Je ten film komedie?

Může to být komedie a současně není. Když čtete tu knihu, smějete se, protože Cervantes si dělá srandu z Dona Quijota, ale nakonec je to vlastně smutné. V tom filmu je to stejné. Děláte si srandu, ale cítíte se špatně, že si děláte z lidí srandu. Takže je to hořkosladká komedie.

Má to v sobě hodně crazy humoru? Absurdní vtipy?



Ano, je to bláznivý film, nasmála jsem se hodně. Adam Driver a Jonathan Pryce jsou legrační, Oscar Jaenada je skvělý, Sergio Lopez je neuvěřitelný, všichni herci jsou neuvěřitelní. Já jsem byla jejich fanynka už předtím, než jsem je potkala.

Terry má osobitý humor, který používá ve filmech a tento není výjimkou.

Povězte nám o své postavě, jaká je?



Velmi zajímavá, protož Terry nejdřív přemýšlel o dvou herečkách, ono je jí totiž na začátku patnáct a pak se s ní setkáváme, když je jí pětadvacet, takže mezera deset let. Když se se mnou setkal, usoudil, že můžu hrát obě. A to jsem si řekla „super“, pro herečku je skvělé mít možnost zahrát postavu v různém věku.

Angelica začíná jako nevinná, světa neznalá dívka, v dobrém smyslu slova, je to holka z vesnice, co pracuje u táty v hospodě. Nebýt Tobyho, zůstala by tam. Najednou se tam objeví chlápek a chce dělat film a změní životy všech ve vsi. Angelice tak dá sen a ona má o co usilovat. Snaží se, ale nedaří se, a musí dělat různé věci. Je velmi silná, je houževnatá. Už jsem se dostala až sem, tak budu pokračovat. Tohle jsem sice dělat nechtěla, ale aspoň dělám něco pro sebe. Není to, o čem jsem snila, ale je to můj život.

Je to oběť společnosti, systému, ale líbí se mi, že ona se tak nevidí. I když Tobymu řekne: Byla jsem escort girl, ale nechci, abys mě litoval, jen ti to říkám. A proto si myslím, že je velmi silná.