Stanislav Dvořák, Novinky

Studená válka

Pawel Pawlikowski natočil napínavé vypjaté drama o lásce, komunismu a emigraci, které používá brilantním způsobem hudbu a nasáklo kunderovskou náladou.

Poprvé se mladá muzikální Zula a zkušený muzikant a sbormistr Wiktor potkají v roce 1949 na konkurzu do souboru lidových písní a tanců. Wiktor prchá do Paříže před Berlín, ale Zula si to na poslední chvíli rozmyslí. Na Západ se dostane až později a Wiktora vyhledá, ale zase se v ní pere rozum a vnitřní běsy.

Chata na prodej

Chata na prodej

FOTO: Cinemart

Co by asi dnes dělala slavná filmová rodina Homolkových? Možná by dcera pracovala v Německu, babička by se propadla do hlubin zahořklosti a děda dostal Alzheimera. Tak si lze v nadsázce představit náladu hořké komedie Tomáše Pavlíčka Chata na prodej, v níž si zahráli Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit Bárdos či Jana Synková.

Kdo chce jet na chalupu s rozhádanými dětmi a zlou babičkou, jež léty vycizelovala schopnost vyčítat a kritizovat, musí po zásluze trpět.

Profil

Profil

FOTO: KVIFF

Věděli jste, že teroristé používají k nalákání naivků do svých řad i koťátka? Napínavý snímek Timura Bekmambetova Profil odhaluje atraktivní formou metody Islámského státu, který se snaží zmanipulovat zmatené evropské dívky. Ve filmu po nich pátrá jedna odvážná, ale neprofesionální začínající novinářka, která začne svou nezkušeností ohrožovat vlastní život.

Terapie 3

Karel Roden v Terapii

FOTO: HBO

Třetí řada uznávané série Terapie se opět odehrává na půdorysu jediné ordinace terapeuta Marka. Vše musí sdělovat pouze prostřednictvím výrazu ve tvářích dvou protagonistů a dialogů, které jsou na mnohem vyšší úrovni než u běžné seriálové produkce.

Precizní, odměřený psycholog se snaží udržet vážnou masku a klidným hlasem postrkuje pacienty k tmu, aby se otevřeli. Zdena Studenková je naprosto přesná v roli popové zpěvačky za zenitem, která má problémy s bulvárem a sebevědomím. Po 40 letech v normalizačním i polistopadovém showbusinessu už neumí rozeznat, co si upřímně myslí a co je role, kterou si vymyslela pro veřejnost. Vojta Dyk zase ztvárnil transsexuála.

Terapie jde do hloubky, je odvážná a přitom současně i vtipná a překvapivá.

Miss Hanoi

Ústřední dvojice filmu Miss Hanoi

FOTO: Falcon

Miss Hanoi Zdeňka Viktory je dobrá česká detektivka, která přináší dost zvratů, zajímavé dialogy a postavy i realistické vylíčení života ve vietnamské komunitě včetně buddhistických obřadů. Scénáristé vytvořili také jiskřící ústřední dvojici. Hlavní role ztvárnili Ha Thanh Špetlíková s Davidem Novotným.