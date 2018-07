Stanislav Dvořák, Novinky

Třetí řada se opět odehrává na půdorysu jediné ordinace terapeuta Marka, což vylučuje jakékoliv akčnější prvky. Seriál musí vše sdělovat pouze prostřednictvím výrazu ve tvářích dvou protagonistů a dialogů, které jsou pochopitelně na vyšší úrovni než u běžné seriálové produkce.

Odměřený psycholog se snaží udržet seriózní masku a klidným hlasem postrkuje pacienty k tomu, aby se otevřeli. Některým to jde, smějou se, pláčou, zpovídají se. Jiní zkoušejí jeho trpělivost tím, že si na něco hrají.

Zdena Studenková je naprosto přesná v roli popové zpěvačky za zenitem, která má problémy s bulvárem a sebevědomím. Po 40 letech v normalizačním i polistopadovém šoubyznysu už neumí rozeznat, co si upřímně myslí a co je role, kterou si vymyslela pro veřejnost. Psychologovi předvádí herecké etudy místo toho, aby své problémy přiznala, popírá sama sebe, pořád mění a upravuje, co tvrdila. Nenávidí bulvár, ale současně ho potřebuje a marně hledá zdravé sebevědomí. Neumí totiž přijmout fakt stárnutí.

Další postavou je ženatý muž a otec dcery (Vojta Dyk), který si uvědomí, že je uvnitř žena. K psychologovi je na rozdíl od zpěvačky upřímný, ale nedokáže o svém problému komunikovat s manželkou a dcerou. Je přesvědčen, že se musí nechat přeoperovat, což mu terapeut rozmlouvá a vyzývá ho k rozvaze před tím, než udělá něco nezvratného.

Třetí řada Terapie představuje mezi českými seriály špičku, hlavně díky precizním scénářům (Petr Zelenka, Tereza Dusová, Iva Klestilová, Robert Geisler), příběhům, které jdou do hloubky, jsou odvážné a přitom současně vtipné a někdy snad i bizarní.

Celkové hodnocení: 85%