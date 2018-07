Loni působil v Agoku v Jižním Súdánu český anesteziolog Dušan Mach, který tam byl na misi s Lékaři bez hranic. Musel se tam zabývat i léčením dětí, které uštkli jedovatí hadi. Bylo to o to komplikovanější, že už se přestalo vyrábět polyvalentní... Celý článek Čech léčil v Jižním Súdánu děti uštknuté hady. Těžce se určovalo, jaký had útočil»