Hanzlíka přivítal dlouhý potlesk vestoje. Po jeho skončení herec všem v sále dojatě poděkoval.

„Chtěl bych vám poděkovat za to neuvěřitelně krásné přivítání a chtěl bych poděkovat Markovi (moderátorovi Marku Ebenovi, který Hanzlíka publiku uvedl - pozn.) za jeho přivítání. A jestli Marek mluvil o ocenění, které bych měl v sobotu převzít, tedy jestli si to ještě do té doby nerozmyslí, tak to je něco, co člověka mého typu velice potěší. Protože to je cena prezidenta tohoto festivalu, kterým, jak víte, je herec Jiří Bartoška,“ řekl Hanzlík.

„Jirka Bartoška je můj herecký kolega. Nikdy jsme spolu nehráli karty, nikdy jsme spolu nechodili na pivo nebo na víno, a dokonce jsem s ním ani golf nikdy nehrál, protože na rozdíl od Jirky já golf nehraju,“ glosoval.

Vážně a s dojetím pak dodal: „Opravdu mi to udělalo radost, protože ta cena je od hereckého kolegy, a když vás ocení herecký kolega, tak je to opravdu velký ocenění.“

Herecká stálice



Jaromír Hanzlík, který v letošním roce oslavil 70. narozeniny, patří desítky let k hereckým stálicím českého divadla, filmu i televize.

Jaromír Hanzlík se zdraví s fanoušky po příjezdu do Varů.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Svou bohatou kariéru započal již v mladém věku, v pouhých osmnácti letech získal v roce 1966 angažmá na přední domácí scéně, Divadle na Vinohradech, kde až do svého odchodu na počátku 90. let vytvořil řadu rolí v inscenacích klíčových her české i světové dramatiky jako např. Loupežník, Hamlet, Car Fjodor, Revizor, Zločin a trest, Cyrano z Bergeracu či Oidipus.

Hanzlík přijde po promítání filmu o generačním střetu hodnot debatovat s diváky v rámci takzvaných KVIFF Talks, pravidelných setkání s režiséry, herci a dalšími filmaři, kteří na MFF KV představují svou tvorbu.