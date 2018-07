Lenka Hloušková, Lucie Sieglová, Novinky

Snímek Muž, který zabil dona Quijota vznikal řadu let a provázelo ho mnoho peripetií. Původní natáčení filmu, v němž měli hlavní role vytvořit Johnny Depp a Jean Rochefort, bylo před osmnácti lety přerušeno po šesti dnech.

Joana Ribeirová při rozhovoru ve Varech.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Sérii katastrof, jež zastavily projekt, do nějž Terry Gilliam investoval deset let příprav, následně zmapoval dokument Keitha Fultona a Louise Pepeho Ztracen v La Mancha (Lost in La Mancha, 2002), který byl uveden na 37. ročníku MFF Karlovy Vary.

Terry Gilliam přijel na karlovarský filmový festival se svým očekávaným snímkem Muž, který zabil dona Quijota.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Legendární režisér se však svého snu nevzdal a po osmnácti letech film představuje publiku. Jen pár desítek minut po dnešní tiskové konferenci jej osobně uvede také ve Velkém sále Thermalu.

Gilliam mimo jiné uvedl, že měl obavy, aby splnil očekávání fanoušků. Poté, co film dokončil, je však s prací spokojen. „Ten film se mi líbí. Takže ať si myslí, kdo chce, co chce, já jsem spokojený,“ řekl.

Video

Záznam: TK Terry Gilliam

Řeč došla i na moderní technologie nebo natáčení reklam. Jeho hrdina ve filmu je reklamní režisér, i Gilliam má zkušenosti. „Za desetidenní reklamu jsem dostal víc peněz než za celý tento film,“ řekl Gilliam, někdejší člen komediální skupiny Monty Python.

I na tu došlo. Šéf komediálního vysílání BBC totiž o skupině prohlásil, že dnes už by se takový pořad vysílat nemohl, jsou tam samí bílí muži, byl by málo různorodý.

„Málem mě to rozplakalo a rozzlobilo, že komedie a šest bělochů z Británie nemůže být spolu, potřebujeme jednoho odtamtud, jednoho odtamtud, potřebujeme, aby byl zastoupený každý. To jsou kraviny. A musím to říct: Já už nechci být běloch, bílý muž, nechci, aby se na mě svádělo všechno špatné, co se ve světě děje. Já teď říkám světu, že jsem černá lesba,“ uvedl. „Jmenuji se Loreta, a jsem lesba v přechodu,“ smál se Gilliam.

Poté vážně pokračoval: „Velmi mě to rozzlobilo, protože komedie není ansámbl, není to tak, že dáte dohromady skupinu lidí jako v boy bandu, kde je zastoupen každý. Být transgender už dnes nestačí, chci být i transdruhový. Každopádně mi připadlo, že je to hloupá poznámka.“