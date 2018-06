Lenka Hloušková, Novinky

Robbinse hned v úvodu výrazně pobavila moderátorova zmínka, že někteří fanoušci filmu považují jeho postavu Andyho za ztělesněný Ježíše Krista.

„Je vždy nebezpečné, když lidé začnou říkat věci o Ježíši Kristovi. Lidé se mě často ptají, proč má tento film takový působivý dopad. A já jim říkám, že to má co do činění s tím, že hodně lidí žije životy plné špatných vztahů, nemají dobrou práci, a tomu se poddávají. Uvnitř nás všech je ovšem jakýsi duch, který chce překonat tuhle situaci, do níž se dostal a který je oslavou svobody. Při svých cestách po světě vidím lidi, kteří chápou mnohem více než my, ve Spojených státech, jaké to je žít v zemi, kde vás utlačuje vláda nebo jiná situace. A přestohle všechno si našli svůj způsob, jak žít svobodně. A věřím, že vy tomu rozumíte. Sami jste žili v podobném stavu řadu let. Byli jste v nesvobodné zemi,” vysvětlil vzápětí.

Tim Robbins v Letním kině.

K divákům v Letním kině mluvil Robbins zhruba pět minut.

Tim Robbins vítá diváky v Letním kině.

Než odešel z pódia, aby se mohli lidé dívat na film, vzkázal jim: „Bez ohledu na to, v čem žijete, co vás omezuje, uvnitř nás všech je tenhle velký duch svobody a vždy bude chtít jít na tu pláž. Takže já tady s vámi dnes večer oslavím tu vaši pláž.”

Téměř plné kino



Na slavného umělce čekaly navzdory zimě v amfiteátru stovky lidí.

Tim Robbins v Letním kině.

On sám na sobotní tiskové konferenci o snímku řekl toto: „Pro mě to bylo požehnání, že jsem se mohl podílet na tom filmu. Každý den někdo něco hezkého o tom filmu řekne. I když mám špatný den, tak se objeví pozitivní reference. Je úžasné, když si vás lidé pamatují díky úžasnému filmu, některé si pamatujete díky populárním filmům, které ale nebyly tak dobře přijaty.”