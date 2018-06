Stanislav Dvořák, Novinky

Lidé dodnes vzpomínají na Robbinsův slavný film Vykoupení z věznice Shawshank.

„Pro mě to bylo požehnání, že jsem se mohl podílet na tom filmu. Každý den někdo něco hezkého o tom filmu řekne. I když mám špatný den, tak se objeví pozitivní reference. Je úžasné, když si vás lidé pamatují díky úžasnému filmu, některé si pamatujete díky populárním filmům, které ale nebyly tak dobře přijaty,“ řekl Robbins.

„Je to film, který někteří lidé viděli mnohokrát. Je pro ně opravdu významný.“

„Věděli jsme, že scénář je skutečně výborný, jeden z nejlepších, jaký jsem kdy četl. Netušili jsme ale, jak moc to bude rezonovat, že to bude významné pro tolik lidí. Nebyl to okamžitý trhák a nakonec má tak dlouhou životnost. Čím dál víc lidí ho objevovalo díky videokazetám, DVD a televizi.“

Formana americký herec miluje, i když jejich plán na společný film kdysi nevyšel.

„Miloš Forman si udržel integritu, vizi, v kterou skutečně věřil. Takoví by měli režiséři být, měli by mít přesvědčení a měli by být schopni říct ne. Když si chcete udržet kariéru, je těžké říct ne. Udělat čáru a tu nepřekročit. Miloš Forman ukázal tuto integritu.”

Režisér Miloš Forman.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Kompromisy jsou nebezpečné, pokud jde o uměleckou integritu. Když něco víte a neřeknete to, pro mě to je zrada demokracie. Důvod, proč máme svobodu slova, není, abychom ji používali jen, když se nám to hodí,“ vysvětlil.

„Film, který mě úplně dostal, byl Přelet přes kukaččí hnízdo. Miloš nějak zachytil ducha toho, co se dělo v naší zemi. Je to krásný scénář. Nicholsonovo rebelství bylo i naším rebelstvím.”

Robbins často a vášnivě hovoří o americké politice, která ho trápí. „Současný prezident je v podstatě podvodník, podvedl i svoje voliče. Možná si to uvědomí a vrátí se k názoru, který je založen na respektu a možná se vrátí ke zdravému rozumu,” uvedl.

Ve středu herec vystoupí v Karlových Varech se svou kapelou. Slíbil, že zahraje vlastní písně i coververze, které nejsou tak známé. „Nejsme karaoke skupina, líbí se nám blues, americana, trošku Billie Holiday,” dodal s úsměvem.