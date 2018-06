Veronika Bednářová, Festivalový deník

Celé to začalo jedním přátelstvím a jedním dolarem: francouzský režisér a producent Frank Darabont si od mistra hororu Stephena Kinga koupil jeho povídku Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Protože byli kamarádi, prodal mu King práva na filmovou adaptaci právě za jediný dolar.

Příběh Andyho Dufresneho, který je nespravedlivě odsouzen za dvojnásobnou vraždu a umístěn do Shawshanku, a taky příběh jednoho přátelství bez podmínek a bez vydírání napsal Darabont za osm týdnů. A rozhodl se jej prodat.

Největší zájem měl americký režisér Bob Reiner, který mu za něj nabídl 2,5 milionu dolarů – s tím, že do rolí Reda a Andyho obsadí Harrisona Forda a Toma Cruise. Darabont se ovšem včas vzpamatoval a rozhodl se látku režírovat sám, smutný, že mu pro roli Andyho „utekl“ Tom Hanks, který v přesně stejné době učinil osudové rozhodnutí: hrát ve Forrestu Gumpovi.

Filmový tým snů



Na filmu se však nakonec, po všech peripetiích, sešla kongeniální skupina tvůrců: vedle Robbinse a Freemana v hlavních rolích to byl taky vynikající kameraman Roger Deakins, jehož hvězda vystoupala vysoko mimo jiné díky spolupráci s bratry Coeny (s Robbinsem pak rok po Shawshanku pracovali na oscarovém snímku Dead Man Walking), či jeden z nejvyhledávanějších hollywoodských hudebních skladatelů Thomas Newman.

Tim Robbins už na poklidné, střízlivé natáčení vzpomínal mnohokrát: provázela je velká úcta k Morganu Freemanovi, z níž se díky úzkému propojení obou postav vyklubalo hluboké přátelství, korunované občasnými večeřemi i víkendovými návštěvami.

Oba herci se ostatně vídají dodnes a dodnes se taky stává, že je zastaví fanoušek, který se neudrží a musí jim říct, že jejich společný film viděl aspoň čtyřicetkrát a že mu moc změnil život. „To není špatná bilance, považuju to za velký dar,“ nechal se slyšet Tim Robbins v jednom z rozhovorů.

KVIFF: Tim Robbins s cenou

„Herci jsou různí, někteří velmi nároční. Ale na Morganovi je zásadní, že jeho ochota dávat dělá lepšího herce i z vás,“ popisuje spolupráci Robbins a dnešním prizmatem považuje Shawshank za tak úspěšný proto, že „není o vězení, ale o konotacích, které vás při jeho sledování napadají. Když se totiž díváte kolem, vidíte, že lidé si okolo sebe stavějí vězeňské zdi – a ani o tom nevědí.“

Setkání s Nelsonem Mandelou



Má pravdu. Film na diváky působí svým poselstvím tak silně a univerzálně, že má dodnes skalní fanoušky i v řadách celebrit: nejpochopitelnější a nejroztomilejší z nich býval samozřejmě Nelson Mandela.

Tim Robbins se s ním ostatně taky setkal: „Stál jsem před hotelem v Jižní Africe a chlápek, který ten hotel vedl, se zeptal, jestli se chci setkat s Nelsonem Mandelou. Myslel jsem si, že to bude oběd pro mnoho lidí, kde si jen formálně potřeseme rukou. Ale ono ne, vzal mě do auta o odvezl k Mandelovi domů, kde jsme se ve čtyřech dlouze bavili o současné Jižní Africe i jejich Komisi pravdy a usmíření. S Morganem byli přátelé a bylo vidět, že jej Mandela obdivuje… Byl to pro mě zážitek.“

Snímek, který stál 25 milionů dolarů, měl premiéru 23. září 1994, pár měsíců po Forrestu Gumpovi, jenž v té době mediálně válcoval Spojené státy. Zemeckisův blockbuster se dočkal tak obrovského nadšení, že se do pozornosti mainstreamového diváka další hluboký lidský příběh už jednoduše nevešel.

Nástup Pulp Fiction



Další rána přišla z nečekané strany: mladý Tarantino přivedl na svět Pulp Fiction – a na Shawshank se zapomnělo úplně. S tržbou 28 milionů sice pokryl náklady, ale ve srovnání s oběma filmy (Forrest Gump vydělal 677 milionů dolarů, Pulp Fiction 213 milionů) to nebylo nic moc. Ze sedmi nominací na Oscara pak Shawshank neproměnil ani jednu, tedy ani ty za kameru a hudbu.

Ale všeho do času. Oba zmiňované konkurenční snímky lidé viděli v kinech, nicméně rok se s rokem sešel a Shawshank se stal nejvytíženějším kusem ve videopůjčovnách roku 1995. Rekordy trhal i prodej klasických videokazet, které tehdy vydala společnost Warner Brothers.

A díky Tedu Turnerovi se snímek začal hojně reprízovat v televizi – a brzy i v zámoří. Dodnes se jako zlatá klasika prodává na všech moderních nosičích, a když se podíváte na IMDb, Pulp Fiction je celosvětově na osmém a Forrest Gump na třináctém místě.

Víc než dvouhodinový opus, který uteče jako voda, i když nebude pršet, uvidíte spolu s Timem Robbinsem dnes v noci. Je důkazem, že kvalita si svoje diváky vždycky najde, byť na to jde občas oklikou. Příjemnou sledovačku.