Zbyněk Vlasák, Novinky

Před dvěma lety patřila k nejvíc diskutovaným filmům 51. ročníku karlovarského festivalu ruská Zoologie. Její režisér Ivan I. Tverdovskij tehdy přišel s originálním příběhem o osamělosti, jinakosti a strachu se odlišovat, který v sobě měl jeden dost bizarní fantaskní motiv: Nataše, administrativní pracovnici zoologické zahrady, totiž hned na začátku snímku narostl ocas.

Letos se Tverdovskij do Varů vrací s novinkou Skokan. A znovu si hraje s realističností filmu a znovu ohledává obecnější témata, aniž by ale rezignoval na kritický osten namířený směrem k hodnotám a způsobům fungování současné ruské společnosti.

Denis je dobře rostlý hoch, který od narození žije v dětském domově, kam ho už jako novorozeně odložila z rodinných, a hlavně finančních důvodů jeho matka Oksana. Ta se však, zdá se, již postavila na vlastní nohy, má byt, auto, zajištěnou existenci, a tak by si ráda vzala Denise k sobě. Úřad se ale postaví proti s poněkud konzervativní námitkou, že Oksana nemá manžela ani partnera. Denis na to ovšem nedbá a s Oksanou z dětského domova utečou.

Vypadá to jako začátek dojemného filmu o sbližování dlouho odloučených jedinců. Jenže to by nebyl Tverdovskij.

Ruský režisér Ivan I. Tverdovskij

FOTO: KVIFF

Oksana je totiž zapletena spolu s místní soudkyní, prokurátorem, advokátkou, policistou a lékařkou do sériových podvodů. Princip si vymysleli jednoduchý. Nejprve si vyhlédnou nějakého místního podnikatele, na kterém se chtějí obohatit, a pak mu pošlou před auto „skokana“. Podnikatel to neubrzdí, skončí ve vazbě a následně je na základě různých předem naučených křivých svědectví poslán touhle povedenou justiční partičkou za mříže.

No a „skokana“ se Oksana rozhodne udělat i z Denise, který pro to má navíc zvláštní talent, skoro až superschopnost. Jeho návrat k matce je tak dost draze vykoupený.

„Své postavy jsem umístil do takřka mytického světa,“ říká Tverdovskij. „Je to celé trochu mýtus, jako komiks, který realitu připomíná, ale v němž je realita o něco rozšířená. Skokan se vlastně pohybuje v podobném světě jako Batman, Superman nebo Spider-Man.“

Bezmoc skokana Denise

Tverdovskij tímhle příběhem nemluví jen o možných mafiánských tendencích v rámci každodennosti ruské spravedlnosti, jak by se nabízelo, zdůrazňuje i něco obecnějšího: to, jak je Denis bezmocný vůči sociální realitě, která ho obklopuje a která mu nezdravě – doslova – zasahuje do života. Zároveň je snímek svěží a přístupný, žádná sociální depka.

„Chtěl jsem oslovit generaci, která vyrůstala v politické realitě Putinova Ruska. Těm lidem je dnes osmnáct a nikdy nezažili jiného lídra. Zajímalo mě, jak vidí prostor a čas, ve kterém žijí. Ale cílím samozřejmě i na starší publikum,“ říká Tverdovskij.

Jeho Skokan bude mít na karlovarském festivalu mezinárodní premiéru.