„Není pro mě už dávno důležité natáčet někde v poušti. Cestovat daleko. Jsem raději doma se svou dcerou,” odpověděl Renner na dotaz novináře z Blízkého východu, zda tam někdy zase pojede natáčet.

Že je milujícím otcem, dával najevo po celou dobu tiskové konference. „Jsem mladý otec. No... Možná už ne tak mladý, ale je to poměrně čerstvé. Snažím se být s dcerou co nejvíc,” pokračoval. Do otázku, kolik dceři je, reagoval: „Čtyři.”

Prozradil také na ni, že má omezený čas na sledování televize, konkrétně dětských seriálů. A že si s ní raději hraje venku na trampolíně nebo si s ní bnrká na piáno. „Je lepší, když se hýbe,” nepochyboval.

Chyba v České republice

Renner je také vyhlášeným hudebníkem. Přiznal nicméně, že život by se tím už nechtěl. „Mám zraněné ruce, takže vám nic - bohužel - nezahraju ani ve Varech,” konstatoval.

Záhy vysvětlit také, proč se na sociálních sítích objevilo špatné vyspelování země, kde právě pobývá, tedy Česka: „Prsty mě moc neposlouchají. Navíc jsem neměl brýle.”

Že se zmýlil, zjistil prý za tři minuty a chybu odstranil. „Já dobře vím, kde je Česká republika, kde je Praha,” konstatoval s tím, že v hlavním městě natáčel jeden z dílů Mission: Impossible.

Právě filmařinu také vnímá jako krásný prostředek zasáhnout a ovlivnit co nejvíc lidí. „Každý na světě má srdce, emoce. Vnímá pocity. A je jedno, jakou máte barvu pleti,” podotkl. Nicméně všechny v sále zúčastněné ujistil, že je hlavně umělec: „Žádná politická prohlášení ode mě proto nečekejte.”

Cena od Jiřího Bartošky



Renner v sobotu převezme od Jiřího Bartošky Cenu prezidenta festivalu a představí svůj nejnovější snímek Wind River. „Jsem rád, že řadu oceňovaných hostů letošního ročníku karlovarského festivalu rozšíří právě Jeremy Renner, který patří k hercům s velmi rozmanitou filmografií, v níž nechybí tituly vstřícně přijímané publikem i kritikou,“ uvedl Bartoška.

Video

Trailer k filmu Příchozí

O tom, že není pouze hercem akčních postav, přesvědčil Renner v krimi dramatu režiséra Davida O.Russella Špinavý trik (2013), nominovaném na 10 Oscarů, ale také v mysteriózní sci-fi Denise Villeneuva Příchozí (2016). Snímek v letošním klání získal Oscara a sedm dalších oscarových nominací. Dalším úspěchem je právě snímek Wind River (2017), oceněný v soutěžní sekci Un Certain Regard letošního MFF v Cannes.

V krimi Město (2010) si zahrál policistu.

FOTO: Warner Bros