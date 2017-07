Základ komedie tvoří hodně vtipný scénář, který se nebojí kombinovat všechno se vším, bořit žánrová klišé a znesvětit každou romantickou chvíli, která se naskytne. Nejde o romantickou komedii, ale spíše o parodii, která se šikovně a nenásilně prolíná se sci-fi a s úvahami o punku.

Po prvních záběrech leckoho napadne, že Jak balit holky na mejdanech bude typicky britský retro film, jenže, překvapivě, tuto oslavu britského punku konce 70. let natočil rodilý Texasan John Cameron Mitchell, který před lety zaujal filmem Hedwig nad the Angry Inch.

Komedie How to Talk to Girls at Parties (Jak balit holky na mejdanech)

FOTO: kviff.com

Hlavní představitelkou je Elle Fanningová z jižanské Georgie a Nicole Kidmanová se taky nenarodila v Anglii. Jediným skutečným Londýňanem ve filmu o londýnských pankáčích je Alex Sharp, rozjívený rebel s mlékem na bradě, který bojuje proti establishmentu, zakládá kapelu, aniž by uměl na něco hrát, a snaží se vyrazit z mámy kapesné, aby mohl na koncert.

Při náhodném vniknutí do cizího domu potká podezřelou partičku v gumových oblečcích, o které se domnívá, že je „určitě z Kalifornie“.

Zamiluje se do překrásné éterické blondýnky Zan, ale co čert nechtěl - je to mimozemšťanka. A navíc se celá skupina mimozemských soukmenovců se věnuje dost prapodivným sexuálním praktikám.

Příběh na motivy povídky Neila Gaimana vyznává svobodu, muziku a punkový přístup k životu. Navíc spolehlivě rozesmívá. Každá romantická scéna musí být brutálně rozdrcena cynickým humorem, každá autorita včetně jejího veličenstva královny musí být zesměšněna.

Celkové hodnocení: 80%