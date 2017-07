V neděli večer v Letním kině uvedete oba Kill Billy. Jaká je první věc, na kterou si vzpomenete, když o tom filmu slyšíte?

Na to, jak jsme začínali natáčet. Bylo to devět měsíců mého života, musela jsem absolvovat spoustu těžkých tréninků. Ale dopadlo to kouzelně.

Co a od koho jste věděla o festivalu ve Varech, než jste sem přijela?

O vašem festivalu jsem slýchala léta, vím, že je mezinárodní a velmi, velmi slavný. Slýchala jsem o kráse tohoto města. Víte, mezinárodní filmové festivaly mají pro nás pro všechny zásadní kulturní význam.

Uma Thurmanová přichází na slavnostní zahájení 52. ročníku MFF KV.

FOTO: Petr Horník, Právo

Hlavně dnes, kdy se zdá, že lidé tak trochu zapomněli, jak si vzájemně naslouchat. Vím, jak důležité je vidět zahraniční filmy, už kvůli kulturní výměně.

Proč jste se letos stala prezidentkou poroty v Cannes? Abyste podpořila mladé filmaře?

Rozhodně. Ale nejen ty mladé. Podporu a pozornost si zaslouží všichni filmaři.