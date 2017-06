„Příznivé to deštivé počasí není, ale dívali jsme se na internet, že to má ustávat. Doufáme, že se počasí umoudří a vyjde nám to,“ uvedl Jiří Horák, který přicestoval na festival do Karlových Varů na pět dnů už ve čtvrtek.

„Na Rolavě je to super, alespoň pro nás. ono to horší počasí k tomu prostě patří,“ pokračoval. „Máme ale veškeré vybavení v autě. Kufr auta, sedačky, všechno je plné,“ dodal partnerský pár.

Pláštěnka podmínkou



„Začíná karlovarské počasí, to znamená teploty od 14 do 16, a když bude sluníčko, tak 22 stupňů,“ uvedl Rudolf Kovařík, meteorolog ze Šindelové na Sokolovsku, podle kterého sluníčko nebude v následujícím týdnu až čtrnácti dnech svítit déle než šest hodin denně.

„Baťůžkáři by si měli přibalit pláštěnky a něco teplejšího na noc,“ pokračoval meteorolog. „Je to opožděný malý Medard. Počasí nám sice donese kýženou vláhu, ale také chladnější počasí,“ dodal Kovařík.

Počasí teď bude mířit nad festivalové Karlovy Vary ze západu v několika frontách, nikoliv jako dosud od jihu nebo jihozápadu. „Proudění od západu přináší chladný a hlavně vlhký vzduch, takže budou přeháňky,“ poznamenal Kovařík.

O víkendu by neměly teploty přesáhnout dvacet stupňů. „Pokud by se ale mraky na delší čas protrhaly, tak by to mohlo vyšplhat na jednadvacet stupňů,“ dodal meteorolog, podle kterého se teploty v noci mají pohybovat okolo devíti stupňů při zmenšené oblačnosti a kolem jedenácti stupňů při oblačnosti.

Ceny se nezměnily



Při zahájení MFF v pátek v podvečer by mělo být také oblačno. „I když k večeru by se mohla oblačnost trochu víc protrhat, ale aby bylo celé odpoledne pěkně, tak to ne. Pršet jako ve čtvrtek nebude, ale nějaká přeháňka přijde,“ uvedl Kovařík, podle kterého na baťůžkáře čeká počasí na draka a na rum.

„Na draka bude foukat vítr a rum může navečer zahřát,“ vysvětlil. „Nechci ale malovat nějaké černé scénáře, ono se může na jeden, jeden a půl dne udělat pěkně během festivalu, ale tak stálé počasí, jako bylo doposud, to už nebude,“ uzavřel Kovařík.

Stanové městečko na Rolavě otevřelo ve čtvrtek odpoledne a noc stojí jako vloni 95 korun i s městským poplatkem. V podvečer pak byly zprovozněny dva hostely, kde mohou baťůžkáři přespat ve vlastních spacácích.

První je tradičně v základní škole v Moskevské ulici, kde vyjde nocleh s parkováním na dvě stě korun. Noc v hostelu v objektu bývalé školy na nábřeží Jana Palacha stojí bez parkování 195 korun.