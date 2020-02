Třída a stud v Remeši. Klára Vlasáková nad knihou filosofa Didiera Eribona

Eribon, který vystudoval filosofii a roky se pohybuje v elitním pařížském intelektuálním prostředí, pochází z dělnické rodiny. Po smrti otce se vrací za matkou do Remeše. Časový i emocionální odstup, a především pak znalosti z oblasti sociálních věd mu umožňují analyzovat nejen politické názory jeho rodiny (která po odklonu od levicových stran začala volit krajně pravicovou Národní frontu – dnes Národní sdružení), ale i vlastní stud, jejž vůči svému třídnímu původu roky pociťuje.

Eribon líčí, že se svůj únik do Paříže za vzděláním a kariérou naučil odůvodňovat potřebou naplno projevit svou homosexualitu a zároveň uniknout bytostné homofobii vlastního otce. Takové vysvětlení mu však na dlouhé roky zatemňovalo, že se současně jednalo o rozchod se společenskou třídou a prostředím, z něhož vzešel.

Během návratu za ovdovělou matkou se obrací k vlastním kořenům. Eribon přitom nestaví mezi znevýhodněním plynoucím z třídního původu a tím plynoucím z homosexuality nutně hierarchický vztah; obě chápe intersekcionálně, tedy jako znevýhodnění, která se překrývají a vzájemně posilují. Třídní pohled přesto hraje v textu prim, a to právě proto, že se mu autor dlouho vyhýbal.

Didier Eribon: Návrat do Remeše

Byť Eribon získal určité vzdělání, tvrdí, že mu byla cesta na opravdu prestižní školy či později k akademické kariéře zapovězena. V obojím ho měl limitovat původ – nemohl si například dovolit strávit několik měsíců neplaceným psaním akademické práce, jak to dělali jeho vrstevníci pocházející z dobře situovaných rodin.

Eribon tu narušuje obraz vzdělání coby jednoznačné cesty za lepší budoucností. Nepochybuje sice o tom, že právě díky studiu se před ním otevřely možnosti, které jeho rodiče neměli. Zároveň však poukazuje na translaci struktury – tedy na to, že propast mezi utlačovateli a utlačovanými stále zůstává, jen se přesouvá jinam.

Společně s nabytým vzděláním u Eribona narůstá stud. V jedné pasáži líčí, jak se propadal hanbou, když v Paříži – tedy ve městě, kde svůj třídní původ tak pracně skrýval – narazil na svého dědečka, který se živil mytím oken. Dědeček, na mopedu, s vědrem a žebříkem na rameni, měl z náhodného setkání radost, ale Eribona zachvátila hrůza, že by ho v takové situaci mohl někdo zahlédnout.

Tohle vymanění se a následný strach, že se člověk „prozradí“, že ho nevhodné gesto, slovo nebo přízvuk stáhnou zpátky, má Eribon společné s Elenou – vypravěčkou a hlavní hrdinkou tetralogie Geniální přítelkyně. Právě stud a snaha „vynaleznout“ odznovu sebe sama jsou hlavním motorem Elenina počínání od dětských let až do stáří. V obou příbězích se tak ukazuje, že právě třídní původ je něco hluboce vtisknutého, co nelze jen tak pominout.