Mainstream – skeptikové a těšitelé. Seriál Jana M. Hellera Čekání na velký román, díl třetí

Vieweghův spor s „literárněkritickou kavárnou“ v devadesátých letech by přitom mohl dobře ilustrativně posloužit k debatám ohledně členění literatury na jaksi vyšší, elitní vrstvu a vrstvu nižší, populární. Druhá jmenovaná měla ve Vieweghovi nejen nejúspěšnějšího protagonistu, ale také nejhlasitějšího zastánce. Ironické je, že například jeho Výchova dívek v Čechách (1994) není žádné kratochvilné čtivo, nýbrž plnokrevný iniciační román o přechodu od socialistické zatuchlosti, reprezentované školním prostředím, do postkomunistické reality gründerského kapitalismu.

Jako nejpřijatelnější se nakonec ustálil termín „mainstream“, přičemž vcelku převládá vůči tomuto „hlavnímu proudu“ despekt. Jako by tu stále probíhala nějaká variace na spor „skeptiků a těšitelů“, jak jej už v šedesátých letech pojmenoval Umberto Eco. Debata se pravidelně vrací k tomu, zda je nutné mainstreamovou literaturu rovnou vykázat ze slušné společnosti umělecké beletrie někam mezi periferní žánry, nebo jí přece jen lze v celku literatury vymezit nějaké jakžtakž důstojné místo, případně jaké; to pak vede ke komickým výrokům, jako například že z pohledu zájmu literární historie se „mainstream ocitl na okraji“ – což skutečně zaznělo na jedné z debat o současné literatuře pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

Na straně těšitelů se argumentuje buď prodejností, či Elenou Ferrante. Obojí je mimoběžné. Myšlenková konstrukce, že kniha se prodává, tedy ji někdo čte, a kdo jsme my, abychom čtenářům říkali, co mají číst, se míjí se samotnou funkcí literární kritiky, a navíc má až nebezpečně blízko k jistému profesorskému poučování o tom, že o hodnotě (včetně té umělecké) přece rozhoduje trh.

Než budu obviněn z demagogie, budiž mi dovoleno vysvětlit, že samozřejmě nehodlám hájit žádné preskriptivní poslání kritiky a je mi známo, že „současná oddechová beletrie“ zaujímá podle posledního výzkumu Národní knihovny a Ústavu pro českou literaturu na žebříčku čtenářských preferencí 49 procent, kdežto „současná beletrie s literárními nároky“ pouhých 14. (Pro zajímavost, na „klasickou literaturu“ připadlo 28 procent.) Jenže už v terminologii použité ve výzkumu je příslovečný ďábel skrytý v detailu. Vždyť co to má být: beletrie „s literárními nároky“? Existuje beletrie, která literární nároky nemá? Nebo má nějaké jiné, neliterární?

Co tedy spojuje Alenu Mornštajnovou, Patrika Hartla, Radku Třeštíkovou, Petru Soukupovou a řadu dalších, o nichž by se daly vést nekonečné debaty, zda jsou, nebo nejsou součástí mainstreamu?

Mainstream často parazituje na románových podžánrech, na románu historickém (o něm už byla v tomto seriálu řeč), profesním (Petra Dvořáková, Jiří Charvát), společenském (Anna Bolavá) či rodinném (Petra Soukupová, Viktorie Hanišová) nebo i kriminálním (Jiří Hájíček – pokud se ovšem lze shodnout, že sem patří i on), exploatuje nekonečně kolabující dysfunkční mezilidské, především partnerské vztahy či outsiderství hrdinů. Bývá to psaní jazykově ploché a silně individualizované, často je vypravěčem dítě či postava nějak „divná“.

Debaty o terminologické vhodnosti pojmenování tohoto ne zcela jasně vymezeného pole by tak nakonec asi vyřešilo převzetí pojmu „populární realismus“, používaného v německé literární vědě pro beletrii, která nedává na odiv svou literátskost a intelektualismus, není hermeticky uzavřená, udržuje si čtenářskou atraktivitu realistického typu, avšak nerezignuje na to, co se ve skutečnosti myslí výše uvedeným nešťastným souslovím „literární nároky“.

V tom totiž, myslím, spočívá základní nedorozumění. Mainstream a textocentrické post-postmoderní psaní nejsou ve skutečnosti binární opozice a nutnost volby mezi postmoderním artificialismem a pádem buď do kýče, nebo do „relaxační“ žánrové literatury je falešné dilema: psát čtenářsky přístupně a současně tak, aby toto psaní překračovalo simplicistní, referenční rovinu, je zajisté možné a přesvědčivě to ukazuje třeba literatura maďarská, kde lze dnes napsat plnokrevný román historický (Viktor Horváth, Gergely Péterfy) či společenský (Attila Bartis, Ferenc Barnás a mnozí další), aniž by bylo nutné slevit z esence těchto žánrů.