Esej Kateřiny Smejkalové: Různé světy české společnosti

Zatímco první například vnímají Západ jako symbol svobodného uspořádání po roce 1989, druzí si s ním pojí mimo jiné nespravedlivé zacházení západních firem s českými zaměstnanci. Přesto však skupina pozitivních mluví o tom, že je štěpení společnosti způsobeno hlavně nedostatkem informací, respektive vzdělání a kritického myšlení, a implicitně je přitom zřejmé, že tím nemyslí sebe, nýbrž postojové protivníky. K reflexi toho, co považuje za problém druhý názorový pól, u nich nedochází. Pozitivní tím společnost do určité míry dělí na ty, kteří světu rozumí a hodnotí ho těmi „správnými“ měřítky, tedy sebe, a na ty ostatní, které je nutné dovzdělat. Jakmile se „ti druzí“ dovzdělají, příkopy údajně zmizí.

U skupiny kritických to vede čím dál častěji k rozchodu s mainstreamem a odklonu k alternativním zdrojům informací a platformám pro diskusi, kde se cítí lépe zohlednění, kde ale zároveň jejich mnohdy legitimní východiska pervertují do nepřijatelných, společensky škodlivých podob.

U skupiny kritických je pozoruhodné, s jakou naléhavostí, znepokojením a emocionalitou své postoje předkládají a také jak pevné a bryskně prezentované vysvětlující vzorce u nich nalézáme. To jistě souvisí s tím, že stav společnosti a její směřování obecně vidí negativně, což je nutí nějak formulovat to, co berou jako problém. Rovněž štěpení společnosti vnímají vyhroceněji, a to včetně pocitu, že shoda nepanuje v podstatě na ničem. Z jejich vyjádření čiší touha po určitém typu soudržnosti – i ve vztahu k předlistopadovému období, které vidí jako dobu větší důvěry a mezilidské blízkosti.