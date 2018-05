Štefan Švec, SALON, Právo

Líto, že neumím zpívat, je mi proto, že bych byl fakt úspěšný zpěvák. Teda kdybych uměl zpívat. Můj vzhled by nebyl na závadu, na pódium může dneska lozit i Pan Brambora a ještě vyprodá Kryštof Kemp. Já bych k tomu navíc měl fantastický repertoár. Zaplnil bych díru na trhu.

Přivedla mě k ní pecka kapely Mirai. Víte, jak to už rok bouří ze všech rádií: Když nemůžeš, tak přidej. Ani Mirai ještě nevědí, jak trefili hřebíček na placaté kolečko.

V knížkách je to jasné už pár let. Jediné, co se zaručeně dobře prodá, jsou návody na život a bohatství. Od dob bible pratáty Carnegieho Jak získávat přátele a působit na lidi projede Prahou každý týden nový guru, který vám v Kongresovém centru vysvětlí, jak rozjet firmu, přestat prokrastinovat, být bohatý táta místo chudého táty nebo si užít život s hygge, což bude nejspíš něco z Ikey. Knížky s takovými náměty mizí z knihkupectví rychle jako sníh z Petřína, a dokonce i v Česku máme už své motivační celebrity: od Petra Ludwiga po Marka Dzirasu.

Štefan Švec

FOTO: Milan Malíček, Právo

V muzice ale tenhle trend ještě nikdo pořádně nepodebral. Jasně, rappeři si občas mastí ego verši o tom, jak si sáhli na cash nebo že jsou milionáři a jezdí v černém bentley. Pořád se ale zbytečně snaží vypadat jako gangstas z Horehroní. Kdyby přijali své místo v systému, sem tam složili hold kariérnímu růstu, mohli by si vysloužit i titulní stránku časopisu FirstClass. S pozitivními, jednoduchými beaty by opěvovali svět úspěšných a našlápnuté mladé publikum by se zvenclo blahem.

Kdybych uměl zpívat, nasekám hity jako Když jde malý broker spát, Ten pozemek jsem koupil kvůli tobě a Na dlani jednu z tvých akcií – a sbírám Anděly po lopatách. Bohužel neumím. Nezbývá mi než začít malovat a ohromit aukční síně obrazem Čtyři dohody o tom, jak mnich, který prodal své ferrari, vyzradí tajemství prezentací Steva Jobse. Možná vám to přijde blbé, ale takhle nějak vypadá blízká budoucnost kultury. Vsaďte se.