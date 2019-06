lh, Novinky

Syllas Tzoumerkas bude během masterclass s názvem Cílevědomý vzdor hovořit s mladými talentovanými režiséry o tom, jak nejlépe vykročit do mezinárodního filmového světa.

Na MFF KV uvede své psychologické drama Zázrak Sargasového moře mapující temná tajemství a násilí v malém řeckém městě.

Řecký režisér Syllas Tzoumerkas

FOTO: European Film Promotion

K nadcházejícímu setkání s účastníky Prvního podání podotkl: „Cílevědomý vzdor bude debata o základních volbách režisérů, když dojde na vytváření filmu, a o způsobech, jak v evropských filmech uchopit realitu světa, ochránit a rozšířit svou kreativní svobodu, nezávislost a ducha, s využitím všech možných prostředků.”

Sám píše, režíruje a hraje ve filmech a divadle. Jeho celovečerní filmy Domovina (2010), Výbuch (2014) a Zázrak Sargasového moře (2019) měly světové premiéry v Benátkách, Locarnu a Berlíně, promítaly se na mnoha festivalech a v kinech po celém světě.

Film Domovina získal pět cen od Hellenic Film Academy (včetně ceny Best First Film Director). V současné době spolurežíruje multimediální projekt The City and the City s Christosem Passalisem.

První podání představí na MFF KV mladé filmaře a jejich díla veřejnosti, odborníkům a médiím během čtyřdenního programu od 30. června do 3. července.