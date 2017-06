Uma Thurmanová také v pátek 30. 6. v 17.00 pozdraví diváky na červeném koberci před vstupem do Velkého sálu hotelu Thermal a na slavnostním ceremoniálu pak převezme Cenu prezidenta MFF KV.

Herec Casey Affleck rovněž v pátek zamává divákům na červeném koberci před vstupem do Velkého sálu hotelu Thermal a na slavnostním ceremoniálu pak převezme Cenu prezidenta MFF KV. V neděli 2. 7. ve 14.00 ve Velkém sále hotelu Thermal uvedou Casey Affleck a režisér David Lowery společně s producenty Tobym Halbrooksem a Jamesem M. Johnstonem projekci filmu Přízrak. V neděli v 16.30 proběhne v Kongresovém sále hotelu Thermal KVIFF TALK s tvůrci filmu Přízrak, kterého se zúčastní Casey Affleck a režisér David Lowery společně s producenty Tobym Halbrooksem a Jamesem M. Johnstonem.

Vedle Umy Thurmanová či Caseyho Afflecka budou hosty festivalu také francouzští herci Céline Salletteová a Lambert Wilson, kteří uvedou soutěžní snímek Korporace (Corporate, režie Nicolas Silhol).

Lambert Wilson

FOTO: Profimedia.cz

Jeden z předních francouzských herců Lambert Wilson studoval herectví na londýnském Drama Center a díky své plynné angličtině se uplatnil zejména v počátcích své dráhy v anglofonních filmech: roku 1977 ve filmu Freda Zinnemana Julia a u téhož režiséra po boku Seana Conneryho v dramatu Pět dní jednoho léta (Five Days One Summer, 2012). V dalších letech se objevuje v řadě filmů velkých jmen francouzské kinematografie, jako jsou Claude Chabrol (Krev těch druhých / Le Sang des autres, 1984,) Andrzej Zulawski (La Femme publique, 1984) či André Téchiné (Schůzka / Rendez-vous, 1985).

S věhlasným Peterem Greenawayem natočil Architektovo břicho (The Belly of an Architect, 1987), s polskou legendou Andrzejem Wajdou drama Běsi (Les Possédes, 1988), s Jamesem Ivorym historické drama Jefferson v Paříži (Jefferson in Paris, 1995). S Alainem Resnaisem spolupracoval na čtyřech filmech – Stará známá písnička (On connaȋt la chanson,1997), Na ústa ne (Pas sur la bouche, 2003), Zbloudilá srdce (Coeurs, 2006) a Ještě jste nic neviděli (Vous n´avez encore rien vu, 2012).

Objevil se také v řadě amerických velkofilmů jako například Matrix Revolutions a Matrix Reloaded sourozenců Wachowských (2011), krimi Michaela Radforda Brilantní plán (Flawless, 2007) nebo Babylon A.D. Mathieu Kassovitze. Lambert Wilson vytvořil hlavní roli ve filmu Xaviera Beauvoise O bozích a lidech (Des hommes et des dieux, 2010), který získal Velkou cenu na MFF v Cannes, v loňském roce pak zaujal jako Jacques-Yves Cousteau v životopisném filmu Odyssea (Jacques-Yves Cousteau: Odysea). Lambert Wilson byl šestkrát nominován na Césara.

Céline Salletteová

FOTO: Profimedia.cz

Francouzská herečka Céline Salletteová se na filmovém plátně poprvé objevila v roce 2005 v dramatu Pravidelní milenci (Les Amants réguliers), režiséra Philippe Garrela, oceněného Stříbrným lvem za režii na MFF v Benátkách. Dále hrála například ve filmech Marie Antoinetta režisérky Sofie Coppolové nebo fantasy Život po životě (Hereafter,2010) Clinta Eastwooda. Za roli v dramatu Nevěstinec (L´Apollonide – souvenirs de la maison close, r. Bertrand Bonello, 2011) získala Lumiere Award a nominaci na Césara jako nejslibnější herečka.

Mohli jsme ji vidět rovněž ve filmu Jacquese Audiarda Rez a kost (De rouille et d´os, 2012 a ve stejném roce jí přinesl u širšího publika oblibu televizní seriál Znovuzrození (Les Revenants). V roce 2014 vytvořila hlavní roli v hudebním snímku Tonyho Gatlifa Geronimo.

Kaurismäki se vrací



Druhá strana naděje

FOTO: Aerofilms

Uvedení snímku Akiho Kaurismäkiho Druhá strana naděje zařazeného do sekce horizonty osobně doprovodí herečtí představitelé Sherwan Haji a Simon Al-Bazoon. Projekce filmu se koná v neděli 2.7. v 11.30 ve Velkém sále hotelu Thermal.

Hrdiny filmu jsou starý finský podomní obchodník Wikström a syrský uprchlík. Wikström opustí svou ženu alkoholičku a zakoupí nevýdělečnou restauraci na zapomenutém helsinském dvorku. Nabídne práci i mladému chudému Syřanovi. Ponurost a mlčenlivé postavy se v příběhu opět prolínají se suchým humorem a lidskostí.

Film je svérázným a tragikomickým komentářem k evropské současnosti, ale – v nejlepší Kaurismäkiho tradici – i oslavou obyčejné lidskosti a vzájemné solidarity, která je zcela neokázalá a prostá patosu. Film dostal v Berlíně Stříbrného medvěda za režii.