Celkem 184 miliónů korun si loni a letos do května mimo funkce vydělal šéf ANO Andrej Babiš. Ve svém přiznání Sněmovně uvedl vedlejší příjem až do letošního května, tedy do svého odvolání z vlády, 182 404 226,17 koruny. Vedle toho inkasoval... Celý článek Korunové dluhopisy vynesly Babišovi dalších 180 miliónů»