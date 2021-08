ŽEBŘÍČEK: Prvok a Šampón se stále drží nahoře

Třetí pozice a další americký film, tentokrát s animovanými králíky – Králíček Petr bere do zaječích. Králičí lump Petr má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. Když se jeho rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby ho ve světě našla, musí se Petr rozhodnout, jaký králíček chce být.