Veronika Khek Kubařová povýšila na královnu

„Točit takhle na zámku byl pro mě splněný sen. Dětský. Protože, když jsme jako malí chodili na hrady a zámky, všude byly zátarasy a provazy, kam už se nesmí. A teď člověk díky pohádce může jít a může se opatrně dotknout těch věcí, těch zlatých ozdobných ornamentů a je to fakt krásný, takže to si moc užívám. Když jsem přišla poprvé, tak jsem fakt měla takovou chvilku, kdy jsem jen civěla, protože to je opravdu neuvěřitelná nádhera – ten strop, ta kopule, to zlato všude a sedla jsem si na trůn, což taky samo o sobě dává člověku nějaký pocit, v tom prostoru uprostřed,“ řekla Kubařová.