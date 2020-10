Točí film o Kunderovi. Jenže spisovatel s ním nemluví

„Většina lidí říká, že bez Milana Kundery nemá smysl točit o něm film. Že je zcela nemožné se k němu a jeho přátelům přiblížit. A tak vyvstane otázka: Vzdát to, nebo to aspoň zkusit?“ řekl režisér.

Rozpracovaný projekt bude prezentovat v internetové verzi filmového festivalu Ji.hlava. Sekce Work in Progress každoročně představuje filmy ve stadiu vzniku.

Kundera stále žije ve Francii a již dlouho nevystupuje v médiích. Přislíbil však, že pošle do rodného Brna rozsáhlou knihovnu včetně osobní korespondence. Měla by být umístěna v prostorách Moravského zemského muzea. K převozu mělo dojít na podzim, ale kvůli pandemii to bude zřejmě až příští rok.