Finále v Plzni zahájí 24. září Moje slunce Mad režisérky Pavlátové

Moje slunce Mad je příběhem o lásce české ženy a afghánského muže, jimž vstoupí do života opuštěný chlapec. Díky výjimečnému tématu i zpracování si získal srdce poroty ve francouzském Annecy. „Je to pro nás obrovská čest, že budeme Finále zahajovat. Je to pro mě univerzální příběh o rodině a vztazích, který snad bude fungovat vždycky,” řekla Pavlátová.

Podle ní má dvě jazykové verze, jednu namluvenou předními českými herci a druhou, kde většinou mluví Afghánci ve studiu v Kábulu. Někteří z nich, zejména děti, by také měli přijet na zahájení plzeňského festivalu. „Možná to bylo poslední, co se tam natáčelo. Studio už je, myslím, rozprášené,” řekla autorka knižní předlohy a novinářka Petra Procházková. Dodala, že je moc ráda, že film vznikl. Do kin půjde 21. října.