Filmové premiéry: Moje slunce Mad, Duna, Kryštof, Poslední souboj či Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti

Helena se na vysoké škole v Praze zamiluje do svého budoucího muže Nazira a odjíždí s ním do jeho rodného Afghánistánu. Sdělení nových příbuzných, že „krom zákazu hříšných myšlenek a vepřového má plnou svobodu“ ji utvrzuje ve víře, že překoná kulturní propast. Záhy však pozná, že i relativně pokrokový přístup manželovy rodiny má své hranice stejně jako jeho poměr k ženiným potřebám.

Film režiséra Ridleyho Scotta je o posledním Francií posvěceném duelu mezi dvěma muži. Jean de Carrouges a Jacques Le Gris jsou přátelé, ze kterých se stanou rivalové. Středobodem jejich pře je Carrougesova žena Marguerite. Tu Le Gris dle jejích slov napadne, ona ho veřejně obviní, jenže on tvrdí, že je nevinný. Výsledkem je duel s tím nejvyšším rizikem – smrtí. V případě prokázání Le Grisovy neviny navíc Marguerite hrozí upálení za živa.

Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát ve francouzštině? Co je za tím, že bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Nebo že se vyhýbá kamerám a publicitě? Na tyto otázky hledá dokument odpovědi.