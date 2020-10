Zpěvák, vizionář a rebel John Lennon se narodil před 80 lety

Otce Lennon skoro nepoznal, vychovávaly ho matka a teta. Mladý John neustále rebeloval a „kazil“ spolužáky. Platil za velmi problematické dítě. Navíc jeho matka zemřela příliš brzy (v roce 1958), na což reagoval pitím a výtržnostmi.

V roce 1956 ale dostal první kytaru. Založil skupinu Quarrymen, kam později vstoupil Paul McCartney a doporučil také kamaráda George Harrisona jako kytaristu. V roce 1960 se objevuje název Beatles a nová kapela začala hrát v německém Hamburku. Pak už byl vzestup rychlý - první singl Love Me Do vyšel v roce 1962 a album Please Please Me v roce 1963, kdy začali být známí v Anglii. Pravé světové superhvězdy z nich ale udělalo až vystoupení v americké The Ed Sullivan Show. Denně psali, vystupovali, dávali rozhovory. Začalo se objevovat vyčerpání a Beatles začali experimentovat s drogami.

John Lennon a Yoko Ono Foto: Profimedia.cz

Desky jako Help! (1965), Rubber Soul (1965), Revolver (1966), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) byly celosvětově velice úspěšné a mladý Lennon stál najednou v čele nejslavnější skupiny na světě, ale stále nebyl spokojený.

V roce 1968 vyrazili Beatles do Indie hledat nový duchovní směr, což Johna myšlenkově velmi posunulo, ale skupina se rozpadala. Lennon chtěl všude brát s sebou přítelkyni Yoko Ono, což zbytku kapely vadilo. Postupně s ní začal natáčet i hudbu a o Beatles ztrácel zájem - v roce 1969 ze skupiny definitivně odešel, ale veřejně se to ještě nevědělo.

Lennon pak vydával desky s Yoko Ono, v roce 1970 to bylo album John Lennon/Plastic Ono Band. Podle kritiky nebylo špatné, ale s tehdejším majstrštykem Beatles Abbey Road (1969) se prostě srovnávat nedalo a ani komerčně nezaznamenalo větší úspěch. Známé je spíše album Imagine (1971) s úvodní stejnojmennou hitovkou.

John Lennon se synem Seanem Foto: Profimedia.cz

Následovaly desky jako Some Time in New York City (1972), Mind Games (1973), Walls and Bridges (1974) a Rock 'n' Roll (1975). Krátce poté, co vyšla deska Double Fantasy, byl John Lennon 8. prosince 1980 zavražděn.

Ten den podepsal desku fanouškovi Marku Davidu Chapmanovi a odjel do studia. Když se večer vracel s Yoko do bytu na Manhattanu, Chapman ho čtyřikrát střelil do zad. Byl sice rychle odvezen do Rooseveltovy nemocnice, ale tam už ho jen prohlásili za mrtvého.