Zemřel skladatel Mikis Theodorakis, proslavil ho Řek Zorba

Mikis Theodorakis, který se narodil 29. července 1925 na ostrově Chios, vystudoval v Aténách a později pokračoval v Paříži. Do vlasti se vrátil v roce 1960. Tam ho inspirovaly k tvorbě řečtí básníci jako Odysseas Elytis, Jorgos Seferis, a Janis Ritsos.

Theodorakis složil i další písně ve stylu syrtaki jako Doxa to theo (Chvála Bohu), Strose to stroma su (Ustel si postel) nebo Sto perijali to krifo (V skrytém přístavu), které interpertovali známí řečtí zpěváci Giorgos Dalaras nebo Grigoris Bithikotsis.