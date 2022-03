Oscar: Filmem roku je V rytmu srdce, uspěli i Will Smith a Jessica Chastainová

Jessica Chastainová zazářila ve snímku The Eyes of Tammy Faye. Ten vychází z životního příběhu Tammy Faye Bakkerové, která produkovala s manželem populární křesťanský televizní pořad, ale nakonec byla odhalena jako podvodnice.

V kategorii krátký dokument ocenění dostal film The Queen of Basketball. Ocenění za nejlepší masky má snímek The Eyes of Tammy Faye.