V klipu k písni Vlčí menuet zve skupina Munroe do nálady hororů z padesátých let

„Především Edem Woodem. Byl to opravdový hollywoodský outsider, ale stejně to nikdy nevzdal. Chtěli jsme natočit to, co vychází z naší oblíbené černobílé estetiky, a současně něco, co je prostě úplně jinde než většina dnešních klipů. Také je tam inspirace naším oblíbeným Davidem Lynchem a jeho naprosto nečekanými scenáristickými zvraty,“ vysvětluje podrobně člen formace Jan Kunze.