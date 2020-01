Umělecký šéf Divadla Bez zábradlí Karel Heřmánek: Bez víceletého grantu budeme stagnovat

Podle něho neodpovídá uváděný pokles návštěvnosti o dvacet procent, ale pouze o devět procent, dále vysvětluje snížení soběstačnosti divadla: „Uvedené 95procentní soběstačnosti jsme v minulosti byli nuceni dosáhnout za cenu stagnace plánovaného rozvoje divadla (nastudování nových inscenací, zvýšení mezd a uměleckých honorářů, reklamy a PR). Byl to důsledek toho, že nám byla přiznána jen minimální finanční podpora ze strany města, a to jednoletý grant 1,5 mil. korun, stejně jako letos. Plánované snížení soběstačnosti v dalších letech tedy vychází ze zamýšleného zvýšení příjmů pocházejících z grantu hlavního města, bez kterého se divadlo nemůže v žádném ze zmíněných ohledů rozvíjet. Bez příspěvku města jsme dočasně zvládli udržet stávající hry, avšak není to stav udržitelný dlouhodobě.“