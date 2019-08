Sziget miluje Macklemora, The National trpěli nedostatkem publika

Jen na světových festivalech jako je Sziget se stává, že se náhodně potkají dvě hvězdy na jednom pódiu. Překvapením večera byl singl Summer Days, na kterém třiadvacetiletý DJ spolupracoval s Macklemorem. Ten vystupoval na Ostrově svobody v sobotu a do Budapešti dorazil s denním s předstihem. Dokážete si představit, jakým nadšením dav explodoval, když Garrix zakřičel: „Sziget! Please welcome Macklemore!“ Ten v rozhalené košili přiběhl na pódium a začal rapovat.