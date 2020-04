Richard Krajčo z kapely Kryštof: V karanténě se lze naučit nové věci

Vznikla letos v lednu pro naši novou desku. V únoru jsme odjeli do Londýna natočit s britským producentem Yaodem Nevem demosnímek. Nahráli jsme dvě písničky a jednou z nich byla právě tato. V té době však měla text v pracovní pseudoangličtině. Věděl jsem totiž, že pokud ji na desku vybereme, budeme ji naostro natáčet až v listopadu. Proto jsem s českým textem nespěchal a čekal na dobrou inspiraci.

Přišla s koronakrizí. Když jsem viděl, kolik lidí kolem mě se hroutí, bojí a upadá do skepse či přímo deprese, přišlo na mě nutkání napsat proti těmto stavům takový malý protestsong. Nechtěl jsem se současně tematicky zaměřit jen na tento čas, naopak jsem chtěl, aby byl text aktuální i později. A vypadlo ze mě tohle.

Za sebe mohu říct, že zcela určitě. Obecně se v jakémkoli umění odráží doba, v níž vznikalo, a to, co s sebou ten čas nesl. Každý tvůrce to ale vnímá jinak, protože každý je jiný.