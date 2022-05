RECENZE: Scorpions jsou klidná síla světového rocku

Nebyl to koncert nikterak okázalý, protože Scorpions jsou dnes klidná síla světového rocku. Na obrovské scéně sice písně doprovázely vizuálně nápadité projekce a bubeník Mikkey Dee, služebně nejmladší člen formace (je v ní od roku 2016), seděl se svou soupravou na vyvýšené ploše, zbývající čtveřice hudebníků však pobývala dole na pódiu, na scéně nebylo nic kromě ní a mikrofonů a nekonala se ani bůhvíjaká dovádění světel. Po stranách visely dvě velké LED stěny, na nichž bylo přenášeno dění na pódiu, a to bylo co do vizuálního uchopení koncertu vše.

Scorpions na úvod pozdravili české publikum naší národní vlajkou. Foto: Petr Horník, Právo

Scorpions přijeli v rámci turné k letošnímu albu Rock Believer, devatenáctému ve své diskografii. Vrátili se na něm k rockovým písňovým stavbám, které charakterizují jejich klíčovou tvorbu ze sedmdesátých až devadesátých let. V Praze nabídli čtyři nové skladby, zbytek více než hodinu a půl trvajícího setu tvořily písničky slavné, respektive ty, bez nichž se živé vystoupení hannoverské party neobejde.

A tak zazněly Bad Boys Running Wild, Wind of Change (s upraveným proukrajinským textem), Send Me An Angel, Tease Me Please Me, Black Out, Big City Nights i Still Loving You, hity, které kapelu za těch sedmapadesát let na scéně pomáhaly proslavit i definovat. Je v nich hutný hardrockový základ, též jemnocit pro balady a vrchovatá dávka instrumentálního kumštu.

Pětice ho prezentovala hned od začátku, už výjimečným sólem s bílou rukavičkou hrajícího kytaristy Matthiase Jabse v Make It Real. Poté nabídla mnohé další podobné okamžiky, přičemž kompozice New Vision stála výlučně na sólech baskytaristy Pawla Maciwody a bubeníka Mikkeyho Deeho, jenž za to v závěru sklidil parádní ovace.

Kytarista Matthias Jabs si s chutí zasóloval. Foto: Petr Horník, Právo

Baskytarista Pawel Maciwoda je nejméně nápadný člen Scorpions. Foto: Petr Horník, Právo

Došlo ale i k momentu, který se na koncertech takto zásadních žánrových skupin málo vidí. Zpěvák Klaus Meine popletl v písni The Language Of My Heart text. Nezastřel to, skladbu přerušil, s úsměvem se omluvil a následně ji s kapelou pěkně dohráli do konce. Vše bylo diváky přijato s úsměvem i uznalým potleskem.

Meine, jemuž je sedmdesát čtyři let, se může stále chlubit hlasem z ranku nezaměnitelných. Dnes ho jen používá více technicky než spontánně. A zakladatel formace, kytarista Rudolf Schenker, odvedl penzum práce dobrého riffového hráče i sólisty.

Bubeník Mikkey Dee zaujal mimo jiné skvělým sólem. Foto: Petr Horník, Právo

Na koncertu Scorpions byla skvělá atmosféra. Na snímku zpěvák Klaus Meine. Foto: Petr Horník, Právo

Byl to klidný, přitom dostatečně přitažlivý set kapely, která už nemusí nikomu nic dokazovat, přesto tak nadále činí. Má silné písně, ty nové k letitým naživo hezky padnou a publikum to všechno pořád, soudě podle reakcí v Praze, náramně baví.

V roli předskupiny se představila česká dívčí rocková čtveřice The Agony. Hraje v nové sestavě a byl to pro ni na velkém pódiu křest jako hrom.

Scorpions O2 arena, Praha, 26. května