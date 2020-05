RECENZE: Nebezpečná kniha Radky Třeštíkové pro ženy před klimakteriem

Zpočátku je trochu těžké se do příběhu začíst. Děj je směsicí vnitřního monologu, vyprávění, dialogů z minulosti i přítomnosti. Autorka přeskakuje z období před tím do ještě před tím a zpátky do teď chaoticky, takže je čtenář chvílemi naprosto zmaten. Ale stojí za to vydržet. Postupem času do sebe jednotlivé dílky zapadají jako puzzle a příběh dostává ucelený tvar.