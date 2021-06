Ostrava zažila po dlouhé době koncert pod širým nebem, Mirai měli narváno

„Jedním z důvodů je, že bylo dost nejisté, jak to s koncerty bude. A první půlka června není ani moc koncertní. A protože loni se to moc povedlo, tak jsme si řekli, že uděláme rozlučku s tímto formátem, a že kdo to nestihl, tak má naposledy šanci to zažít. Předpokládáme totiž, že covid tady snad už nebude. Všichni v to doufáme, takže se autokoncerty už nebudou opakovat. Rozhodně ne nějak pravidelně,“ vysvětlil Právu frontman kapely Mirai Navrátil.