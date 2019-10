Film Amnestie je inspirován vzpourou ve věznici v Leopoldově

Film byl natočen podle knihy Amnestie, která rozpoutala peklo od autora Radovana Dunaje, ale sám režisér Jonáš Karásek připouští, že se příliš nedrželi historických faktů. „Jsou tam ty základní milníky - revoluce, amnestie a následná vzpoura. Snažili jsme se hlavně naznačit pocit té doby a to, jak to prožívali lidé,“ řekl režisér. Dění v několika rodinách se odehrává na pozadí těchto historických událostí. „Právě tyto události mají výrazný vliv na to, jak se mění jejich život,“ dodal Karásek.