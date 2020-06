Miro Žbirka zveřejnil klip k málo známé nahrávce písně She’s Out Of Control

Dokumentární film Meky vstoupí do kin již 9. července. Nyní jej předznamenává nový videoklip k písni She’s Out Of Control. Jde o málo známou nahrávku skupiny Limit, v níž Žbirka v osmdesátých letech působil. Režiséra filmu Šimona Šafránka zaujala natolik, že ji nechal zaznít v jedné pasáži filmu a následně k ní sestříhal klip.