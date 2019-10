Kvůli fotkám nelegálně vstoupil do Berlína a Rumunska. Výstava Šibíka z pražských a dalších demonstrací připomíná výročí Sametové revoluce

Výstava, která na Staroměstské radnici probíhá každý den od 11 do 19 hodin, je rozmístěna do dvou pater. Čítá 81 fotografií, které autor rozdělil do čtyř hlavních částí. První z nich tvoří demonstrace z roku 1988 a 1989, které předcházely revoluci.

„Z demonstrací to bylo nejtvrdší v lednu 1989, když byl Palachův týden. První den obsadili Václavské náměstí, takže se lidé nemohli sejít. Mě napadlo, že to druhý den udělají znovu, vzal jsem krabičku amerických cigaret a uplatil jsem u ČKD číšníky, aby mě tam pustili. Ti mě tam pustili, policajti opravdu znovu obsadili Václavské náměstí a já jsem díky tomu udělal tuhle fotku,“ vypráví Šibík u jedné z fotografií obsazeného náměstí Veřejnou bezpečností a tajnými policisty.

Druhou částí výstavy jsou fotografie z pádu Berlínské zdi, události, která se stala sedm dní před československou revolucí. „To že jsem se dostal do Západního Berlína, bylo obrovské štěstí. Po nešťastném prohlášení jednoho z ministrů NDR o okamžité platnosti bezvízového styku, se začaly ještě v noci 9. listopadu valit desetitisíce lidí z východního Berlína do západní části. Slyšel jsem to v rádiu, nasedl na první vlak a odjel do Berlína. Nedošlo mi ale, že bezvízové povolení platí jen pro Němce. Měl jsem ale štěstí a na třetím přechodu jsem se s ostatními dostal na západní stranu,“ vysvětluje Šibík s tím, že ho ze všech hraničních přechodů vyhodili, ale na jednom se vmísil mezi Němce a nelegálně prošel.