Je mi dvanáct aneb 2458 sexuálních predátorů nachytaných V síti

Tvůrci dokumentu nazvaného V síti jím ukazují, jak snadno se na síti dostávají pubertální dívky do osidel sexuálních predátorů. I je ale šokovalo, kolik jich tři herečky Tereza, Sabina a Anežka – pečlivě vybrané, aby vypadaly mnohem, mnohem mladší – nalákaly. Šlo o 2458 mužů.

Dívky v rozhovorech s nimi předstíraly, že jim je jedenáct až třináct let. Aby vše vypadalo věrohodně, vytvořili pro ně filmaři tři odlišné dětské pokojíčky. Následně jejich komunikaci ve virtuálním světě natáčeli.

„Film jsme postavili tak, aby byl co nejvěrnějším odrazem toho, co se v dětských pokojících čím dál častěji děje. Pokud bychom film natočili jako soubor rozhovorů s odborníky nebo investigativní reportáž, nikdo by si nedokázal představit, čím si kluci a holky v tom věku procházejí. Doufám, že se nám podaří rozpoutat debatu a rodičům, učitelům a třeba i zákonodárcům trochu více otevřít oči,” uvedla režisérka Barbora Chalupová.