Hudebník a výtvarník David Noll: Sklep je středobodem mého života

V normální době si z divadla Sklep odskakoval na všemožné žánrové strany, například do Ypsilonky k Marku Ebenovi, do tehdy rockových Marsyas k Zuzaně Michnové, do studia třeba ke kapele Wanastowi Vjecy a čtyři roky byl kapelníkem Věry Martinové. Za zlaté éry první pražské inscenace muzikálu Jesus Christ Superstar byl jeho prvním klavíristou. Dlouhá léta spolupracoval na písničkách pro děti s Magdalenou Reifovou.

S Jarkem to byl nádherný projekt na dva roky. Dělal jsem pro něj na klíč klavírní výtahy, to je rozšířená notace z melodie na pianový doprovod, doplnil jsem grafiku, obálku, celou knížku do tisku. V obou případech mám jako takového oponenta, korektora, k ruce blízkého muzikanta z kapely. S Jarkem tehdy spolupracoval aranžér Víťa Sázavský, teď s Markem Ebenem to je kytarista Pavel Skála.