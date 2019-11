Hit Tenkrát podruhé zahájí Festival francouzského filmu

V domovské Francii, kde snímek vstoupil do kin 6. listopadu, je to jeden z nejočekávanějších hitů letošní filmové sezóny. U nás Tenkrát podruhé otevře filmovou sezónu hned 2. ledna 2020. Do českých kin ho uvede KVIFF Distribution – společný distribuční label MFF Karlovy Vary, České televize a Aerofilms.

Herecké legendy Daniel Auteuil a Fanny Ardant v originální romantické komedii Tenkrát podruhé (La Belle Epoque) je druhým celovečerním filmem francouzského herce, režiséra a scenáristy Nicolase Bedose. Oproti své prvotině Pan a paní Adelmanovi (Monsieur et Madame Adelman) však Bedos tentokrát zůstal pouze za kamerou (a scénářem) a do hlavních rolí obsadil francouzské herecké legendy Daniela Auteuile a Fanny Ardant. V roli mladšího zamilovaného páru jim více než zdařile sekundují Guillaume Canet a vycházející hvězda Doria Tillier.

Příběh filmu je rámován existencí agentury Time Travelers, jejíž majitel (Guillame Canet) dokáže svoje klienty přenést do jakékoli epochy a zprostředkovat jim setkání se slavnými osobnostmi dějin dle jejich přání. Neděje se to žádnou nadpřirozenou silou, agentura dokáže situaci na zakázku dokonale zinscenovat s pomocí filmové techniky, kulis a profesionálních herců. Do péče agentury se díky poukázce od syna dostává také Victor (Daniel Auteuil), a na rozdíl od jiných zákazníků, kteří se chtějí podívat na dvůr Ludvíka XVI. či povečeřet s Hitlerem, vysloví neobvyklé přání. Přeje si vrátit do nespoutaných sedmdesátých let a ještě jednou prožít rande se svou ženou – dobu, kdy v něm dokázala vidět víc než jen nudného páprdu v pruhovaném pyžamu.