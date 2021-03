Herečka Miluše Šplechtová: Ani dlouhý tunel není nekonečný

Syn Nikola žije v Austrálii od svých devatenácti let a myslím, že nemá v plánu na tom cokoliv měnit. Dcera Bára se rozhodla pro život v Americe v roce 2014. Vystudovala tam, a dokonce se v minulém roce vdala, a my jsme se s manželem (hercem a ředitelem Divadla Na Jezerce Janem Hrušínským) stali už čtyřnásobnými prarodiči.

To, že se Kristýna rozhodla pokračovat v profesi, která nás provází celým životem a je založena na rodinné tradici, pro nás samozřejmě znamená velkou radost. V našem Divadle Na Jezerce hraje v několika inscenacích a společný čas na jevišti si velmi užívám. Syn Nikola pracuje v australském Perthu jako personalista, dcera Bára vystudovala design ve Philadelphii a aktuálně si užívá mateřskou dovolenou s desetiměsíčním synem Williamem.

Pavel se po letech strávených v Americe vrátil do Čech. V Iráku byl nasazen jako voják USA, v letech 2004 až 2006. Později se u něj projevily zdravotní komplikace spojené právě s tímto obdobím. Do České republiky se vrátil před třemi lety a je šťastný, že může být zpátky doma.

Je pravda, že v první vlně jsem se stejně jako ostatní věnovala přerovnávání šuplíků a třídění oblečení, ale protože jsme v našem Divadle Na Jezerce začali v březnu 2020 intenzivně zkoušet inscenaci Petra Vacka Ze života Čapka, měla jsem volné jen večery, během kterých za normálního chodu divadla hraju. A třídění jsem se nemohla plně věnovat ani v druhé vlně, kdy jsme zkoušeli s Jankem Jirků Mašíny. Co se samotné pandemie týče, ráda bych už byla naočkovaná a vůbec nejradši bych byla, kdybych mohla jako Arabela otočit prstenem a vrátit nám všem normální život.

Jednou za čas děláme takzvané oprašovačky, během nichž si projedeme celou inscenaci. Některé z her, které máme na Jezerce na repertoáru, jsme nehráli už rok a bude pro nás samozřejmě těžší se do nich ze dne na den vrátit. Dali bychom ale všechno za to, abychom tu možnost měli.