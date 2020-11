Autor pohádky Čarodějův učeň skrýval desítky let nacistický hřích

Sám Preussler o něm nemluvil. Hned po vydání a maturitě byl mladík povolán do wehrmachtu jel rovnou do SSSR. Tam zažil peklo. V roce 1944 se ocitnul v zajetí a pět let přežíval v zajateckých lágrech v Tatarstánu. Zažil hlad a chytil prý tyfus a poté malárii, kterou sice přežil, ale vážil jen 40 kilo. Až v roce 1949 se dostal do Německa, kde našel rodinu, jež byla mezitím odsunuta z Liberce. Válku přežila i jeho láska Annelies, a tak se v Bavorsku vzali.