Výroba Českého lva se po několika letech vrátila do nižborských skláren Rückl. „Musím říct, že jsem vlastně svým způsobem inicioval tu změnu Českého lva, ale celé prezídium České filmové a televizní akademie (jež Českého lva uděluje - pozn. red.) bylo zajedno,“ řekl Novinkám David Ondříček, který je kreativním supervizorem letošního udílení cen. Impulsem pro změnu byl i fakt, že se letos budou ceny Českého lva udílet už popětadvacáté.

Lada snoubený s kubismem

S novou podobou sošky lva si ve sklárně docela pohráli. Hlavní změnou je upuštění od abstraktního tvaru, podoby z minulých let představující světelný kužel, který sklidil jisté kontroverze. Právě to byl také důvod, proč se výroba přesunula zpět do rücklovských skláren.

Autora při tvorbě podoby sošky inspiroval Lada a kubismus.

FOTO: Novinky

Nová socha, která už má konkrétnější rysy, vychází z tradiční české tvorby. „Já jsem chtěl, aby ten lev byl hodně český. To znamená milý. Takže pro mě byl inspirací Lada. Chtěl jsem, aby to byl takový ladovský lev,“ vysvětluje svou hlavní inspiraci autor sošky Rony Plesl. Českým fenoménem je dle něj i kubismus, a to převážně v designu, proto je nová podoba lva pojata velmi kubisticky, což se zvláště odráží ve tvaru hřívy lva.

„Samozřejmě jsem také chtěl, aby prezentoval značku Rückl a umění rücklovských brusičů,“ dodává Plesl a naráží tím hlavně na hvězdy, které zdobí podstavec skleněné sochy. Díky nim je každý kousek originál.

Každá soška je pečlivě broušena.

FOTO: Novinky

Svou výškou dvaceti centimetrů se přibližuje svému slavnějšímu protějšku - americký Oscar je jen o tři centimetry větší. Váha sošky je pak o něco nižší než předcházející. „Ono to byla náhoda, ale váží přesně dvě kila,“ upřesňuje Plesl. Jedná se o nejlehčí ze všech sošek, které se předávaly, a autor tak respektoval přání převážně hereček, aby se váha snížila. Původní soška Českého lva totiž vážila pět kilo.

Výsledná podoba sošky byla jednomyslně schválena vedením akademie, která udílení cen od roku 1995 zaštiťuje. „Co jsem já zažil, tak jsme nikdy v historii nebyli tak jednotní. Všem filmařům, a věřte mi, že každý je originál, se to strašně moc líbilo,” vysvětluje Ondříček. Navíc doufá, že současná podoba Českého lva zůstane alespoň dalších padesát let stejná.

FOTO: Anna Pleslová

Vyrobí se dvojnásobek, než se udělí

Samotná výroba sošek je rozdělená do dvou provozů. V prvním, hutním provozu se tvoří zvlášť podstavec, který se odlívá od píšťaly, a soška, která se vyrábí na lisostřiku. Sklárna při tom nedávno prošla rekonstrukcí. Novinkou je instalované zařízení s podhladinovým výtokem, které podle finanční ředitelky sklárny Simony Prokopové umožňuje nejvyšší konkurenceschopnou kvalitu.

„Kromě podhladinového výtoku máme i jeden otvor na ruční náběr sklářů právě pro sklářské libůstky,“ dodává. Díky tomu je nový lev propracován do velkých detailů. Po vychlazení a kontrole se přechází do druhého, brusírenského provozu, kde se socha dokončuje.

Ve sklárně se postupně vyrobí na 60 sošek lvů, což je zhruba dvojnásobek toho, co se nakonec udělí. Z nich se pak vyberou ty naprosto bezchybné. Výroba Českých lvů přitom není zrovna levná. Nejnákladnější na výrobě je pořízení formy, ze které se soška tvoří. „Ten samotný produkt lisovaný není tak drahý, ale forma stojí i několik stovek tisíc korun,“ vysvětluje Plesl. Do toho se musí započítat i tvorba návrhu či práce sklářů, celkovou hodnotu si tak Plesl netroufá odhadnout. „Cena určitě není levná, ale já zase doufám, že bude na dlouho, nejlépe navždy,“ dodává.

Kdo si nové sošky odnese, se dozvíme při pětadvacátém udílení Českého lva 10. března v pražském Rudolfinu. Porota při něm ocení jak filmovou, tak televizní tvorbu za poslední rok. Průvodkyní večera bude slovenská moderátorka Adela Vinczeová, která se této role ujme druhý rok po sobě.

Původní podoba sošky lva.

FOTO: Novinky