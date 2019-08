Jan Šída, Právo

Na vernisáži 2. srpna uvedla kurátorka Lenka Fricová, že podstatou každého autorova vtipu je veselé, místy mírně satiricky kousavé téma, které reaguje na aktuální politickou situaci. Je to pravda, protože Kemel navazuje na tuzemskou tradici kreslených vtipů, které jsou spojené mimo jiné s Miroslavem Liďákem, Pavlem Kantorkem, Janem Vyčítalem, Vladimírem Renčínem i Vladimírem Jiránkem a dnes třeba se Štěpánem Marešem.

Všichni stejně jako Kemel umějí či uměli pracovat s vizuální a ideovou zkratkou tak, aby obrázek takzvaně na první dobrou dokázal vyjádřit to, co má. A vždy sázeli na specifika českého humoru.

Říšský protektor Reinhard Heydrich nazval Čechy smějícími se bestiemi. Příslušníci jiných národů náš humor často nechápou. Mluví o tom, že nám není nic svaté, že si děláme legraci úplně ze všeho. To je však naprosté nepochopení podstaty našeho humoru.

FOTO: Miroslav Kemel

My Češi pomocí mnohdy velmi sarkastických vtipů přežíváme. Pomohly nám v době obou totalit a pomáhají nám i v době současného politického marasmu. Náš humor má totiž sebeočistný charakter a představuje určitou katarzi. Zatímco Balkánci či východní Evropané bojují mezi sebou a zaklínají se vlastenectvím, Češi vymýšlejí u piva vtipy a dokážou se jim společně od srdce zasmát.

I těm, které vymýšlí Miroslav Kemel. Ty nejvděčnější si berou samozřejmě na paškál naše politiky. Na jednom z kreslených černobílých vtipů stojí v centru obrázku premiér Babiš a říká: Pravda a láska zvítězily. Včely mají rády řepku, my máme rádi motýle….

Podstata vtipu tedy tkví v tom, že slovenský podnikatel, který získal český pas a druhou nejvyšší funkci, nebyl schopen se dodnes naučit řeč země, ve které touží vládnout. Poláci, Slováci nebo třeba Srbové by to brali za urážku svého národa. My si z toho uděláme legraci a jedeme dál.

No Future For You

Autorovu ostrovtipu neuniknou ani politici ze zahraničí. Nosným tématem je samo sebou tolik aktuální brexit. Dvojice karikatur vedle sebe dokonale vyjadřuje ono heslo britské punkové kapely Sex Pistols, tedy No Future, No Future For You. Premiérka, dnes už vlastně expremiérka Mayová na prvním obrázku odchází. Bere za kliku u dveří s vizitkou brexit a mává nám. Na druhém obrázku už vráží hlavou do cihlové zdi, která zacpala únikovou cestu. Lepší vyjádření odchodu Británie z Evropské unie nevymyslíte.

FOTO: Miroslav Kemel

Kemel však dobře ví, že jen se vtipy na politiky by dlouho nevystačil. Musel tedy začít střílet i do vlastních řad, tedy do běžných občanů. Největší dopad to má tam, kde jde o hospodu a pití piva, což my Češi dobře umíme. Hospodský sleduje dění v lokále a říká jednomu z hostů: Ano, v hospodách je ukryta nádherná poezie… Jen ji v té hromadě keců najít…

Samostatnou kapitolou jsou vtipy využívající literární mechanismus bajek. Jejich základem je zosobnění, tedy personifikace. Zvířata mluví a jednají jako lidé, takže naše špatné vlastnosti vyplavou na povrch. A zároveň si z nich můžeme odnést i určité poučení, pokud ponecháme oči a mysl otevřené.

Liška stojí na paloučku nad nějakým papírem a říká kuně: Co ty, kuno? Podepíšeš petici za zákaz klecového chovu slepic? Káně už podepsalo…

Vtip pranýřuje naši vlastnost, které se říká sice nespisovně, ale trefně vyčuranost. Na první pohled vypadáme jako dobrodinci, ale sledujeme jen vlastní prospěch.

Vtipy Mirka Kemela nementorují, ale pouze glosují. Jako by nezúčastněně, zpovzdáli. Přesto vždy míří nezadržitelně do středu terče.