Nejprodávanější turné (v milionech dolarů)

1. Ed Sheeran – Divide Tour - 736,7

2. U2 - U2 360° Tour - 736,4

3. Guns N' Roses – Not In This Lifetime… Tour - 563,3

4. Rolling Stones – A Bigger Bang Tour - 558,2

5. Coldplay – A Head Full Of Dreams Tour - 523,0

6. Roger Waters – The Wall Live - 458,7

7. AC/DC – Black Ice World Tour - 441,1

8. Madonna – Stick & Sweet Tour - 407,7

9. U2 – Vertigo Tour - 389,0

10. Garth Brooks And Trisha Yearwood – World Tour - 364,3