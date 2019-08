Tereza Frýdová, Právo

Název desky prozradila již minulý rok v září. Ve stejném měsíci také vydala singly Mariners Apartment Complex a Venice Bitch. Na začátku roku 2019 zveřejnila další, Hope Is a Dangerous Thing for Woman Like Me to Have – But I Have It. Poslední singl, který předchází vydání nového alba, nese název Doin’ Time a jedná se o coververzi skladby americké skupiny Sublime.

Lana Del Rey zároveň prezentovala několik útržků nahrávek z dosud nezveřejněných skladeb prostřednictvím svého instagramového účtu. Na propagaci své novinky se tedy podílí velmi aktivně.

Její šesté album vyjde dva roky po emisi předešlého alba Lust For Life. Na něm spolupracovala s více umělci, například s hudebnicí ze skupiny Fleetwood Mac Stevie Nicksovou nebo se zpěvákem Abelem Makkonenem Tesfayem vystupujícím pod pseudonymem The Weeekend.

Čtyřiatřicetiletá umělkyně se na scéně pohybuje již od roku 2005. Do povědomí se nicméně dostala až na konci roku 2011, kdy do světa poslala své dva první hity Video Games a Born To Die.

Písně Lany Del Rey jsou charakteristické svým melancholickým, mnohdy až depresivním nádechem. Hlavním tématem jejich textů bývá zpravidla láska, ať už nenaplněná nebo opětovaná. Podle singlů, které předcházely vydání nového alba, to vypadá, že v těchto šlépějích bude pokračovat.

V České republice vystoupila Lana Del Rey zatím dvakrát. Naposledy se divákům představila minulý rok na hudebním festivalu Aerodrome v Panenském Týnci.