RECENZE: Kaiser Chiefs pálí nepřesné střely z drahých zbraní

Ve druhé polovině takzvaných nultých let se mělo za to, že Kaiser Chiefs budou do klíčového dění na britské hudební scéně promlouvat delší čas. Oni však výrazně bodovali vlastně jen svým druhým albem Yours Truly, Angry Mob, písničku Ruby z něho poslali do světových hitparád a potom zvolna vyklízeli pozice.